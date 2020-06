Ook beelden van Amerikaanse presidenten moeten eraan geloven in storm na dood George Floyd, maar hoe terecht is dat?

Het beeld van president Teddy Roosevelt speelde een hoofdrol in de kaskraker ‘A night at the museum’, maar wordt nu definitief verwijderd van z’n plek voor het Museum of Natural History in New York, wegens de racistische opzet ervan. Het voorbije weekend sneuvelde ook al een beeld van president Ulysses Grant en werden die van Jefferson, Washington, Lincoln en Jackson beschadigd. In de nasleep van de dood van George Floyd betalen nu ook de presidenten uit een ver verleden de rekening voor hun daden. Bij de ene lijkt het al meer terecht dan bij de andere.