Roularta doet bod op Waalse tv-bladen Moustique en Télé Pocket

Roularta Media Group heeft een bindend bod uitgebracht op de tv-weekbladen Moustique en Télé Pocket, uitgegeven door de Waalse groep Nethys. Dat meldt Roularta maandagavond.

Roularta zegt beide tv-weekbladen een duurzame toekomst te kunnen garanderen. Het bedrijf zal zijn knowhow en investeringen met betrekking tot de ontwikkeling van abonnementen en digitalisering ook aanwenden voor Moustique en Télé Pocket. Roularta investeerde de laatste jaren fors in zijn digitale infrastructuur en in het ontwikkelen van nieuwe digitale advertentie- en lezersmarktinkomsten.

In Wallonië geeft Roularta al magazinemerken uit als Le Vif L’Express (met Le Vif Weekend en Le Vif Focus), Femme d’Aujourd’hui, Trends-Tendances, Flair, Sport Foot Magazine, Télépro, Plus, Gaël, La Maison Victor, Le Journal du Médecin, Fiscologue en Datanews. De magazineredacties opereren vanuit het Brussels Media Center nabij Evere. Roularta bezit ook de Waalse zakenzender Canal Z en een participatie van 50 procent in Mediafin, de uitgever van L’Echo, Sabato en De Tijd.

Moustique en Télé Pocket hebben een wekelijks betaalde verspreiding (CIM) van respectievelijk 50.000 en 22.000 exemplaren.