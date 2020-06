Okra-directeur blij dat ouderen weer ‘uit hun kot’ mogen: “Nooit meer die belachelijke 65-plusgrens”

Ze moesten er een maand voor vechten en onderhandelen, maar dankzij het zogenaamde ouderencharter mogen 65-plussers weer uit hun isolement. Leeftijd alleen speelt vanaf nu geen rol meer in de vraag of ouderen nog mogen buitenkomen of babysitten. “De discriminatie had lang genoeg geduurd”, zegt Mark De Soete, de directeur van Okra.