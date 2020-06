Schachten nabij Stonehenge gevonden: “Deze ontdekking is van onschatbare waarde”

In de buurt van het werelderfgoed Stonehenge is een cirkel van diepe schachten ontdekt. Volgens archeologen gaat het om “de grootste prehistorische structuur die ooit in Groot-Brittannië is gevonden”. Niet alleen opent het nieuwe inzichten naar de oorsprong en betekenis van het mysterieuze Stonehenge, maar ook zou de ontdekking bewijzen dat mensen toen al konden tellen.

Wetenschappers proberen al jaren de betekenis van Stonehenge, een van de beroemdste toeristische trekpleisters van Groot-Brittannië, te ontrafelen. Maar niet ver daar vandaan – 3 kilometer ten noordoosten van de site – hebben ze nu een unieke vondst gedaan. Want vierduizend vijfhonderd jaar geleden werd niet alleen de beroemde cirkelvormige stenen structuur gebouwd, maar werden er ook een reeks schachten uitgegraven die uitgelijnd werden waardoor ze een cirkel vormen van 2 kilometer in diameter. Middenin die schachtengordel bevindt zich de nederzetting Durrington Walls, een van de grootste henge-monumenten van Groot-Brittannië.

“Dit is een ongekende vondst van onschatbare betekenis. Onderzoekers van Stonehenge zijn verbaasd over de schaal van het bouwwerk en het feit dat het zo dicht bij Stonehenge ligt maar nu pas ontdekt wordt”, vertelde Vincent Gaffney, een van de archeologen die het project leidt en professor aan de Universiteit van Bradford, aan de Britse krant The Guardian. De schachten zijn elk meer dan 5 meter diep met een diameter van 10 meter. Er zijn er ongeveer 20 gevonden maar er zouden er waarschijnlijk meer dan 30 geweest zijn.

Een animatiefoto gemaakt in mei 2020 toont de locatie van de brede cirkel van schachten rond een oude nederzetting vlakbij Stonehenge in Durrington. Foto: via REUTERS

Stappen optellen

De schachten zouden des te belangrijker zijn omdat ze het eerste bewijs zijn dat de vroege inwoners van Groot-Brittannië, voornamelijk landbouwers, een manier hadden ontwikkeld om te tellen. Want iets van deze omvang bouwen met zo’n zorgvuldige positionering, kon alleen worden gedaan door in een cirkel te wandelen en de stappen op te tellen.

“De grootte van de schachten en het circuit rondom Durrington Walls is uniek. Het toont het belang van de Durrington Walls Henge en de complexiteit van de monumentale structuren binnen het Stonehenge-landschap. Maar ook het vermogen en de wens van neolithische gemeenschappen om hun kosmologisch geloofssysteem vast te leggen op een manier en op een schaal die we niet hadden verwacht,” aldus Gaffney.

Een plek voor de levenden

Terwijl Stonehenge gepositioneerd werd ten opzichte van de zonnewendes of extreme grenzen van de beweging van de zon, zou deze nieuwe ontdekking een kosmologische verklaring suggereren: “Stonehenge heeft een duidelijke link met de seizoenen en het verstrijken van de tijd door de zonnewende. Maar bij de Durrington Schafts gaat het niet over het verstrijken van de tijd, maar gaat het over de begrenzing van assen door een cirkel, wat een kosmologische betekenis heeft.” De begrenzing kan mensen naar een heilige plaats in het centrum hebben geleid of zou net een waarschuwing geweest zijn om er niet naartoe te gaan. Een ander groot verschil is dat Stonehenge, met de grote stenen, volgens Gaffney een plek was voor de doden. Durrington, met houten constructies, zou dan weer een plek geweest zijn voor de levenden.

De schachten, die de afgelopen duizenden jaren op natuurlijke wijze werden gevuld, werden eerst gezien als natuurlijke zinkgaten of dauw vijvers. Maar dankzij de nieuwste technologie – waaronder geofysische prospectie, gronddoordringende radars en magnetometrie – werd het duidelijk dat het om geofysische afwijkingen ging en werd dus ook hun ware betekenis onthuld.