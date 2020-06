TikTok sluit zich aan bij Europese gedragscode tegen online haatboodschappen

Het populaire socialemediafenomeen TikTok heeft zich maandag aangesloten bij de Europese gedragscode over online haatboodschappen. Dat maakte het bedrijf bekend naar aanleiding van de presentatie van een nieuw rapport waaruit blijkt dat de platforms steeds meer resultaten boeken bij de toepassing van de gedragscode.

“We zijn fier om aan te sluiten bij de gedragscode en ons deel te doen”, zo verklaarde Theo Bertram, die bij TikTok verantwoordelijk is voor de relaties met de Europese autoriteiten.

Succesverhaal

De gedragscode is vier jaar geleden ingevoerd om de verspreiding van racistische en xenofobe haatboodschappen in te dijken. Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube waren de eerste giganten die zich aansloten bij het initiatief van de Europese Commissie. Ook Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion and Jeuxvideo.com zijn intussen aan boord.

Uit een nieuw rapport bleek maandag dat de betrokken ondernemingen intussen 90 procent van de vermoedelijk illegale content binnen 24 uur evalueren. Vier jaar geleden was dat maar 40 procent. Meer dan 70 procent van de vermoedelijk illegale content wordt verwijderd, terwijl dat in 2016 slechts 28 procent was.

De Commissie spreekt van “een succesverhaal”. De platforms hebben er ook alle belang bij om de doeltreffendheid van de gedragscode aan te tonen. Zo hopen ze meer dwingend toezicht en wetgeving te ontlopen. Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders maande de platforms alvast aan om de blijvende tekortkomingen aan te pakken, onder meer wat transparantie en feedback aan gebruikers betreft. Later dit jaar presenteert de Commissie een wetgevend voorstel over digitale diensten.