“We kunnen niet naast elke wolf een paracommando zetten”

Geen rozen zonder doornen. Zonder de tragische dood van ­Naya was er geen sprake geweest van een bloeiende romance tussen ­August en Noëlla. Dan was Noëlla verjaagd, in het slechtste geval ­verscheurd als ze één poot in het wolventerritorium had gezet – wolvinnen zijn nogal jaloers van aard. “Gelukkig was er een jager die een handje kwam toesteken”, zegt ­wolvenexpert Jan Loos cynisch.