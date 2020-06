FBI doet onderzoek naar strop in pitbox van zwarte Nascar-piloot

De Amerikaanse politiedienst FBI doet onderzoek naar de strop die zondag is aangetroffen in de pitbox van de zwarte Nascar-piloot Darrell “Bubba” Wallace op het circuit van Talladega in de staat Alabama.

De FBI wil te weten komen of de federale wetgeving geschonden is. De organisatie van de Nascar, een populaire Amerikaanse raceklasse, onderzoekt wie de strop daar heeft neergelegd. Wallace is de enige zwarte piloot in de Nascar Cup Series. Hij heeft aangekondigd maandag gewoon aan een race deel te zullen nemen.

Verdrietig

De 26-jarige Amerikaan sprak zich de afgelopen weken regelmatig uit tegen racisme en ongelijkheid, naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis. Wallace liet de tekst “Black Lives Matter” op zijn raceauto zetten. Hij droeg voor een recente race ook een T-shirt met de tekst “I can’t breathe”, de woorden die Floyd sprak toen hij door een politieagent minutenlang op de grond werd gedrukt. Na een oproep van Wallace werd onlangs de zogeheten confederatievlag, die in de ogen van veel zwarte Amerikanen een symbool van racisme is, in de ban gedaan bij de Nascar-circuits.

“Deze verachtelijke daad van racisme en haat maakt me ongelooflijk verdrietig”, schrijft Wallace in een bericht op Instagram, met als kop “Ze zullen niet winnen”. “Het dient als een pijnlijke herinnering aan hoeveel verder we als samenleving nog moeten gaan en hoe vasthoudend we moeten zijn in de strijd tegen racisme.”

Afschuwelijke daad

De Nascar-organisatie zegt “boos en verontwaardigd” te zijn en spreekt van een “afschuwelijke” daad. “We zullen er alles aan doen om de verantwoordelijke persoon of personen te identificeren en uit de sport te verwijderen. Voor racisme is geen plaats in Nascar en deze daad versterkt alleen maar onze vastberadenheid om de sport open en gastvrij voor iedereen te maken.”

Wallace laat zich naar eigen zeggen niet afschrikken. “Mijn moeder zei: ze proberen je bang te maken. Maar ze kunnen me niet breken. Ik ga ook niet toegeven of inbinden. Ik sta voor waar ik in geloof.”