De paringsdans van August en Noëlla: “Weinig romantiek, wel veel pipi en kaka”

Wolven hebben geen Tinder. En toch loopt ­Noëlla, die ene wolvin in Vlaanderen, tien­tallen kilometers verderop zomaar in de armen van August, die ene wolf in Vlaanderen. ­Instinct, toeval of heel veel feromonen in de lucht? Zelfs wetenschappers zijn niet ­helemaal zeker. Wat wel vaststaat: als een wolvin het domein van een ­mannetje betreedt, is het prijs. Zo ook met August en Noëlla. “Want mannen blijven mannen.”