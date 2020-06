Overstekende fietsster (14) in kritieke toestand afgevoerd na aanrijding met wagen

Vinderhoute / Lievegem - Op de Grote Baan (N9), ter hoogte van het kruispunt met de Bredestraat Kouter en Binnenslag, gebeurde maandagavond een verkeersongeval.

Omstreeks 18 uur werd een jonge fietsster er aangereden door een personenwagen. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar volgens een ooggetuige zou het gaan om een jammerlijk ongeval. “Het meisje wou de Grote Baan oversteken vanuit Binnenslag. Het licht sprong echter op rood, waarna het verkeer op de Grote Baan opnieuw vertrok. Een auto die het meisje zag, stopte. Het meisje dacht daarop dat ze kon oversteken, maar ze had niet gezien dat een andere auto de gestopte wagen inhaalde. Het was dat tweede voertuig dat het meisje opschepte.”

Volgens de lokale politie van de zone Deinze/Zulte/Lievegem werd het meisje in kritieke toestand overgebracht naar AZ Alma in Eeklo. Het parket van Oost-Vlaanderen besloot om geen verkeersdeskundige aan te stellen.

Ten gevolge van het ongeval was de Grote Baan in de richting van Eeklo een tijdlang volledig afgesloten. Het verkeer diende er om te rijden. Omstreeks 19.30 uur werd de rijbaan vrijgegeven en was de hinder geweken.