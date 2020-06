Bart De Wever: “De Vlaming racistisch? Ik geloof daar geen snars van”

Antwerpen - N-VA-voorzitter Bart De Wever gelooft niet dat de Vlaming racistisch is. Wel hebben we volgens de Antwerpse burgemeester een groot probleem met identiteit en diversiteit. Dat zegt De Wever in het duidingsprogramma ‘Terzake’.

Uit een bevraging van de Antwerpse politie blijkt dat tachtig procent van de Antwerpse jongeren een positief beeld heeft over de lokale politie. Een resultaat, waar de Antwerpse burgemeester zeer tevreden mee is. “Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het minder zou zijn maar dit is een heel mooie uitkomst.”

Maar uit diezelfde bevraging blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond aangaven dat ze dubbel zo vaak onderworpen worden aan een identiteitscontrole. “Ik wil benadrukken dat het belangrijk is dat controles correct en vriendelijk verlopen”, aldus De Wever. “We werken daaraan maar de term ‘structureel racisme’ wil ik niet in de mond nemen. Want structureel racisme wil zeggen dat het is ingebakken in de structuur en dat is het niet.”

Praktijktesten

Een andere term die bij de De Wever afschuw opwekt, is de praktijktest. “De hele discussie rond de praktijktesten is totaal vergiftigd en zelfs semantisch vervuild. In Antwerpen doen wij aan academische monitoring. We onderzoeken waar er discriminatie is en waarom we elkaar niet genoeg vertrouwen om een huis te verhuren. Is dat racisme? In een heel klein deel van de gevallen wel en dan heb ik er geen moeite mee als er gestraft wordt. Maar ik geloof er geen snars van dat de Vlaming racistisch is. Wel hebben we in onze samenleving een groot probleem met identiteit en diversiteit maar dat ga je niet oplossen door er de zweep op te leggen.”