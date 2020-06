Wie wil feesten, zal het voelen: steden zetten alles op alles om massabijeenkomsten na sluitingsuur te vermijden

Op het Brusselse Flageyplein liep het fout, in Gent zat de Graslei vol, in Hasselt waren er opstootjes na sluitingsuur. Wat gaat dat worden met al die zonnige dagen en het einde van de examens in het vooruitzicht? Elke avond opnieuw met z’n duizenden samentroepen en het coronavirus welig laten tieren? “Iedereen moet gewoon zijn gezond verstand gebruiken”, zegt epidemiologe Erika Vlieghe. Dit zijn de wapens als dat gezond verstand niet aanwezig blijkt.