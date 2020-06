Ploegmaat vindt dat Kevin De Bruyne Speler van het Jaar moet worden in Engeland: “Hij had het twee jaar geleden al moeten zijn”

Manchester City-speler Bernardo Silva vindt dat Rode Duivel Kevin De Bruyne moet uitgeroepen worden tot Speler van het Jaar in Engeland. Volgens de Portugees krijgen de spelers van City echter niet de erkenning die ze verdienen.

“Ik begrijp het niet”, liet Bernardo Silva optekenen tegenover The Telegraph. “Kevin De Bruyne had twee jaar geleden al tot Speler van het Jaar uitgeroepen moeten worden. Hij was toen duidelijk de beste speler van de competitie.” Manchester City werd dat seizoen met de vingers in de neus kampioen, met een recordaantal punten en negentien punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester United. De Bruyne was daarbij met acht goals en zestien assists cruciaal. De trofee voor Speler van het Jaar ging dat seizoen echter naar Liverpool-speler Mohamed Salah, die in hetzelfde seizoen 32 doelpunten gemaakt had - een absoluut record.

Ondanks de vier titels die Manchester City sinds 2012 in Engeland verzamelde, is het een speler van City nog nooit gelukt de trofee te winnen. De prijs is een organisatie van de spelersvakbond PFA, waarbij elk lid kan stemmen. “Het verloopt dus eerlijk, maar toch snap ik niet waarom spelers van City niet de erkenning krijgen die ze verdienen”, aldus Silva. “Het is wat het is. We kunnen niets anders doen dan zo veel mogelijk titels winnen als team.” Voor dit seizoen dreigt dat laatste echter moeilijk te worden, want Liverpool is na een indrukwekkende reeks op weg naar zijn eerste titel in dertig jaar. De Bruyne was dit seizoen al goed voor negen goals en zestien assists.