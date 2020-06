700 Belgen verwelkomen je deze zomer gratis in hun tuin: “Waarom zou je je tent niet in onze hof zetten?”

“Een site met een dertigtal gratis kampeerplaatsen bij mensen in de tuin. Dat was het plan. Maar in anderhalve maand zijn het er al zevenhonderd en het tikt nog aan.” Brusselaar Dries Van Ransbeeck (28) lanceert dinsdagavond de site ‘welcometomygarden.be’ waarop je een gratis nacht met de tent in de tuin van een wildvreemde regelt. “Het aanbod gaat alle kanten uit. Van een klein tuintje tot een grote boomgaard waarvan de eigenaars net zo goed twintigers of gepensioneerden kunnen zijn die wat volk in hun hof willen.”