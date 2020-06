Premier League-wedstrijd verstoord door vliegtuigje met banner ‘White Lives Matter’

De Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Burnley van maandagavond werd verstoord door een vliegtuigje dat even boven het Etihad Stadium cirkelde met het spandoek ‘White Lives Matter Burnley’. Het voorval deed zich voor in de openingsminuten van de wedstrijd, even nadat alle spelers op één knie waren gaan zitten om steun te betuigen aan de antiracistische beweging ‘Black Lives Matter’.