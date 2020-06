Duitse wijken en flatgebouwen in quarantaine: “Zulke opflakkeringen zullen we bij ons ook zien en dan zullen we ook drastische maatregelen moeten nemen”

In Duitsland is het alle hens aan dek, nu duidelijk is geworden dat één met corona besmette persoon alweer drie anderen aansteekt. nu de R-waarde weer gestegen is naar bijna drie. Wat betekent dat één besmette persoon zo’n drie anderen aansteekt. Het gaat volgens Steven Van Gucht niet om een tweede golf maar wel lokale opflakkeringen. “Die zullen we bij ons ook zien en zullen we ook drastische maatregelen moeten nemen”, zegt Van Gucht.