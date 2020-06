Sciensano: “We richten ons vanaf nu op de trends en minder op dagelijkse cijfers”

De rapporten van Sciensano zullen zich in de toekomst vooral toespitsen op de veranderde trends en minder op de dagelijkse cijfers. Dat zegt het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid in een persmededeling.

Omdat de coronacijfers de afgelopen weken aan de betere hand zijn, wil het wetenschappelijk instituut zich vanaf nu richten op de evolutie van de epidemie en minder op de dagelijkse cijfers en rapporteringen. “Op deze manier willen we de coronacrisis objectiveren, ondanks eventuele schommelingen in de dagelijkse cijfers.” De voortgang van de epidemie is te volgen aan de hand van het voortschrijdend gemiddelde over zeven dagen. Die resultaten worden dan weer vergelijken met de cijfers van de week ervoor.

Het centrum benadrukt dat de dagcijfers voor nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen nog steeds beschikbaar zullen zijn maar dat ze voortaan worden weergegeven op de dag waarop ze zich voorgedaan hebben en niet langer op de datum waarop ze aan Sciensano gemeld werden.

Het aantal nieuwe infecties zal op dagbasis bijgewerkt worden, het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames zal alleen op weekdagen bijgewerkt worden om de ziekenhuizen administratief te ontlasten.

