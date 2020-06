Bart De Wever (N-VA): “Ik geloof er geen snars van dat de Vlaming racistisch is”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gelooft niet dat de Vlaming racistisch is. Wel is er volgens hem een groot probleem met identiteit en diversiteit in onze samenleving. Dat zei hij in ‘Terzake’ naar aanleiding van een bevraging van de Antwerpse politie, waaruit bleek dat tachtig procent van de Antwerpse jongeren een positief beeld heeft over de lokale politie. “Racisme staat historisch gezien niet op een hoogtepunt, maar eerder op een dieptepunt. We zijn alleen heel gevoelig geworden voor deze problematiek.”