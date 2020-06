Bendeleider opgepakt na moord op Belg (76) in Filipijnen

Een man die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de moord op de Belg Carl Nolens (76) werd vandaag opgepakt in de Filipijnen. Nolens kwam woensdag om het leven nadat hij door inbrekers werd doodgeschoten in zijn villa op het eiland Negros. Zijn vrouw raakte toen ook gewond maar kon net nog ontsnappen.

Zondag werd Francisco Epogon (30, een leider van een beruchte bende waar hij ook zijn naam aan gaf, gearresteerd. De man werd opgepakt in Cauayan, op zo’n 130 kilometer van Bacolod City, waar de Balg Carl Nolens verbleef. Voorlopig wordt de man, die tijdens zijn arrestatie in het bezit was van een handgranaat, enkel aangehouden voor het bezit van explosieven maar hij zou ook een van de verdachten zijn in de zaak Nolens.

Alles op camera

Carl Nolens had na zijn carrière als tandarts besloten om samen met zijn vrouw naar de Filipijnen te verhuizen. Het koppel baatte een autoverhuurbedrijf uit volgens de lokale media. Maar woensdagnacht kregen ze vier overvallers over de vloer. Nolens werd drie keer in de buik geschoten en overleed niet veel later.

Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de overvallers over de omheining geklauterd zijn om binnen te geraken. De politie bevestigde toen al dat ze leden van een beruchte bende herkenden op de beelden.