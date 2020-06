Donald Trump reageert op boek nichtje: “Ze heeft een geheimhoudingsverklaring getekend”

President Donald Trump heeft gereageerd op het nieuws dat zijn nicht, Mary Trump, van plan is om een boek te publiceren over hun familie. “Mary mag helemaal geen boek schrijven over onze familie”, zegt Trump aan de Amerikaanse nieuwswebsite Axios. “Twee decennia geleden tekende ze een geheimhoudingsverklaring en daar moet ze zich aan houden.”

Volgens Trump gaat het om een waterdicht contract en vindt ook de rest van zijn familie het jammer als Mary uit de biecht zou klappen. “We waren erg verrast toen we hoorden dat Mary een boek ging schrijven. Mijn broer Robert, overigens een fantastische man, is woedend op Mary dat ze zomaar contractbreuk zou plegen. Het is heel jammer.”

LEES OOK. Mary Trump gaat boekje opendoen over haar oom: “Hij is de gevaarlijkste man ter wereld”

Mary Trump

Naar eigen zeggen heeft de president nog altijd een goede relatie met Mary’s broer Fred. “Hij kwam me onlangs nog bezoeken in het Witte Huis. Ik wist toen nog niet eens dat er een boek uitkwam.”

Schikking

The Daily Beast was de eerste website die gewag maakte van de geheimhoudingsverklaring. Die zou er gekomen zijn na de dood van Fred Trump Junior, de vader van Mary en Fred. De verklaring was onderdeel van een schikking, die voortkwam uit een geschil over de erfenis van Fred Junior. De overeenkomst zou Mary ten alle tijde verbieden om iets te publiceren over haar relatie met haar nonkels Donald en Robert Trump of haar tante Maryanne.

Nog volgens de website zou de president samen met zijn advocaten de zaak grondig aan het bekijken zijn. Over een eventuele sanctie sprak de president zich in het interview niet uit.

Het boek ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ zal op 28 juli in de winkels liggen.