Vliegtuig met “White Lives Matter” boven stadion Manchester City

In Engeland is maandag grote beroering ontstaan toen vlak voor de wedstrijd tussen Manchester City en Burnley in de Premier League een vliegtuig met een banner met de tekst “White Lives Matter Burnley” over het Etihad Stadium vloog. Het werd alom uitgelegd als een vorm van racisme. Engelse media spreken van “een grote schande”.

Sinds de competitie in Engeland is hervat, hebben alle spelers de tekst “Black Lives Matter” achter op hun shirt staan. Na het eerste fluitsignaal wordt er geknield als steunbetuiging aan de wereldwijde protestbeweging tegen racisme, naar aanleiding van de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan Floyd George. Dat gebeurde maandag ook in Manchester.

Het vliegtuigje cirkelde tijdens de knieval van spelers en staf drie of vier minuten rond en vloog dan weg. Het is onduidelijk wie er achter de actie zit.

Maatregelen nemen

Burnley reageerde al tijdens de rust. “We veroordelen met klem deze aanstootgevende actie”, klinkt het in een persmededeling. “Zij die hier verantwoordelijk voor zijn, zijn niet welkom in ons stadion. Op geen enkele manier representeert dit waar onze club voor staat. We zullen onze volle medewerking aan de autoriteiten verlenen om de schuldigen te identificeren en zullen zelf ook gepaste maatregelen nemen. Onze club werkt zonder onderscheid met alle genders en religies en daar zijn we trots op. We staan lijnrecht tegenover elke vorm van racisme of discriminatie. We staan dan ook helemaal achter het Black Lives Matter-initiatief van de Premier League en bieden onze onvoorwaardelijke excuses aan aan de Premier League, Manchester City en allen die Black Lives Matter promoten.”