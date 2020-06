Club Brugge laat oog vallen op 20-jarige Nigeriaanse spits

Jordan Attah Kadiri, onthoud de naam. De 20-jarige Nigeriaanse spits is een van de ontdekkingen in de Zweedse competitie dit jaar. Kadiri, sinds vorige zomer aan de slag bij Östersund, was in veertien officiële matchen goed voor zeven doelpunten en dat wekt de interesse van een paar clubs. Waaronder Club Brugge.

Blauw-zwart voert momenteel geen onderhandelingen met de club, maar volgt de situatie van Kadiri wel nauwgezet op. Niet onlogisch: met de transfers van de Ivoriaan Odilon Kossounou van het Zweedse Hammarby en vooral de Senegalees Krépin Diatta van het Noorse Sarpsborg toonde Club al aan dat het de Scandinavische markt graag frequenteert op zoek naar nieuwe talenten. De kostprijs van Kadiri bedraagt volgens Zweedse bronnen zo’n één miljoen euro. Naast Club is ook het Israëlische Maccabi Tel Aviv geïnteresseerd. Nog dit: in een lokaal interview eind mei verklaarde Kadiri dat een ideale tussenstop op weg naar zijn droomcompetitie Premier League “Nederland of België” zou zijn. Onthoud de naam dus.