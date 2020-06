Beer valt twee wandelaars aan in noorden van Italië

Twee wandelaars – een 59-jarige man en zijn 28-jarige zoon – zijn maandagavond aangevallen door een beer in de Dolomieten, in het noorden van Italië. Dat heeft de provincie Trente bekendgemaakt. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het duo bevond zich op een wandelpad op de Monte Peller, toen de jongeman plots oog in oog stond met het dier. De zoon viel en kwam onder de beer terecht. Daarop zou de vader hebben geprobeerd zijn zoon te bevrijden.

De vader zou breuken aan een been en diepe wonden hebben opgelopen, maar is niet in levensgevaar. De zoon heeft veeleer oppervlakkige verwondingen.

De regio Trentino telt tientallen beren, die soms bewoond gebied binnendringen of dieren op boerderijen aanvallen. In 1999 ging een project van start om de dieren opnieuw in het gebied te laten wonen.