Geen bobcampagne deze zomer, wel controles

Er zijn geen grootse evenementen, dus komt er deze zomer voor het eerst sinds jaren ook geen bobcampagne. Maar de politie zal ook zonder bob onverminderd blijven controleren, zegt ze. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag.

“Nu er door corona geen grootse evenementen als een EK, WK, Olympische spelen of zomerfestivals zijn waarop de campagne zich normaal toespitst, komt er ook geen grote affichecampagne. Radio- en tv-spots waren er ook vorige zomer niet. Maar we gaan online wel sensibiliseren”, zegt Stef Willems van Vias.

“Toen de campagne in het voorjaar moest worden gepland, was het trouwens ook nog verre van zeker of de horeca deze zomer wel zou kunnen openen.” Dat is intussen wel het geval. Maar dat er geen grootse affichecampagne komt, betekent allerminst dat er deze zomer niet op alcohol achter het stuur zal worden gecontroleerd, beklemtonen zowel Vias als de VSV.