Geen scoremachine, wel een sloophamer: KVO-aanwinst Marko Kvasina moet vooral zijn ploegmaats doen scoren

Verwacht geen karrenvracht aan doelpunten van Marko Kvasina (23) bij KVO. De nieuwe aanvaller staat er vooral om bekend dat hij de rest van de ploeg doet scoren. Geen scoremachine dus, maar wel een sloophamer. Met zijn 1,95 meter heeft hij het perfecte profiel van ‘kapstok’ voor de rest van zijn ploeg. En KVO kan nog een leuk zakcentje verdienen aan de Oostenrijker: hij kwam gratis over en tekende tot 2023.

