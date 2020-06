Nog vier grote vraagstukken naast David: AA Gent start voorbereiding met medische en fysieke testen

Gisteren blies Jess Thorup voor het eerst opnieuw verzamelen. Donderdag staat pas de eerste veldtraining geprogrammeerd, want net als de voorbije jaren worden op de eerste dagen de medische en fysieke proeven afgenomen. Uiteraard brandt de naam Jonathan David op alle lippen. Blijft hij in Gent of niet? Maar daarnaast zijn er nu nog vier vraagstukken waaraan de komende maanden ongetwijfeld de nodige aandacht zal worden besteed.