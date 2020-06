Blunderboek Vranjes stilaan vol: Bosniër wordt weer in Brussel verwacht, maar blijft de fratsen opstapelen

Is dit de frats te veel voor Ognjen Vranjes (30)? Zou kunnen, maar dat dachten we de vorige keer ook al. De Bosniër, die afgelopen seizoen aan AEK werd uitgeleend, wordt op 1 juli gewoon weer op training bij Anderlecht verwacht. In het weekend mepte de verdediger er stevig op los, met een arrestatie tot gevolg. Niet zijn eerste en wellicht ook niet zijn laatste stommiteit.