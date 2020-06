CLUBNIEUWS. Anderlecht rondt kaap van 10.000 abonnementen, geen Brugse Metten

Het is nog meer dan een maand wachten op de herstart van het Belgisch voetbal, maar dat wil niet zeggen dat onze eersteklassers stilzitten. Een overzicht van het belangrijkste nieuws uit de Jupiler Pro League.

Meer dan 10.000 abonnees verlengd

Meer dan de helft van de iets minder dan 20.000 abonnees van Anderlecht hebben verlengd. Daarnaast hebben ook 1.000 ‘nieuwe’ paars-witte fans een abonnement aangeschaft. Ongezien noemen ze dat laatste bij Anderlecht. Het totale aantal verkochte seizoenkaarten voor 2020-2021 komt zo boven de 10.000 uit. Ondertussen heeft de Franse topclub PSG aan Anderlecht gevraagd of het een oefenwedstrijd wil afwerken. (mah)

Geen Brugse Metten door corona

Club Brugge heeft zelf een kampioenenspecial samengesteld. De kampioenengids is gratis te downloaden en bevat een terugblik op het ­afgelopen seizoen en de zestiende landstitel van Club.

Binnenkort wordt het oefenprogramma van Club Brugge bekend­gemaakt. Daarin wordt waarschijnlijk ook een oefenwedstrijd tegen AA Gent opgenomen in juli.

Door de coronamaat­regelen worden er dit jaar geen Brugse Metten georganiseerd. (jve)

Nieuwe wedstrijdoutfit wordt vandaag voorgesteld

De Genkse A-kern kreeg gisteren vrijaf, vandaag worden de trainingen hervat. Nog steeds zonder Munoz, Kouassi en Onuachu (foto) , die door de coronacrisis niet vanuit hun thuisland in Genk geraken. Voor die laatste twee wordt donderdag opnieuw een poging gedaan om hen op een vliegtuig naar België te krijgen.

Toch is er vandaag iets om naar uit te kijken voor de Genkse fans: in de loop van de dag stelt de club de nieuwe wedstrijdoutfit voor het seizoen 2020-2021 voor. (mg)

Kobayashi donderdag terug in België

Waasland-Beveren is gisteren aan zijn tweede trainingsweek begonnen. Andreas Wiegel en Milan De Mey verschenen niet op het oefenveld. Beide spelers hebben last van de knie. Yuki Kobayashi is donderdag terug in het land. De Japanner raakte door het coronavirus niet in België. Vrijdag sluit hij in principe aan op training. Alexis Gamboa verblijft momenteel nog in Costa Rica. Wanneer de verdediger opnieuw in België verwacht wordt, is nog niet bekend. (whb)

Geen haast voor Bushiri

In het dossier rond Rocky Bushiri is KV Mechelen het papierwerk aan het afronden met Norwich City. Tegen het midden van deze week hoopt de club alle administratieve procedures te hebben afgerond. Veel haast is er niet, want Bushiri’s huurcontract bij KV zal pas ingaan vanaf 1 juli. (thst)

Bij Cercle doen ze het (voorlopig) zonder trainer

Paul Mitchell, de nieuwe technisch ­directeur van AS Monaco, zoekt nog volop versterking en vooral ook een trainer voor Cercle Brugge. Via Zoom onderhandelde hij in het weekend met diverse kandidaten, maar het kostenplaatje verhinderde voorlopig een akkoord. In afwachting had de 36-jarige Duitser Andreas Patz gisteren de leiding tijdens de eerste training. De ex-assistent van Bernd Storck was bereid om samen met Dany Verlinden en ­ex-spelers Jimmy De Wulf en Wouter Artz te depanneren. Patz zou in ruil wel mogen blijven. (kv)

Geen Larin

Ook Zulte Waregem is aan het nieuwe seizoen gestart. Met nieuwkomer Daniel Opare én assistent-trainers Davy De fauw en Timmy Simons. Cyle Larin kwam niet opdagen.

Voor de training werden alle spelers getest op het coronavirus. De focus lag tijdens de eerste training vooral op het fysieke aspect. Rekening houdend met de protocollen van de Jupiler Pro League, werden er geen wedstrijdvormen gehouden of duels aangegaan.

Omar Goveau, Bassem Srarfi, - beiden sluiten later deze week aan - Luka Zarandia, George Timotheou, Robert Mühren en Louis Bostyn waren niet aanwezig. De uitleenperiodes van Zarandia en Timotheou, aan respectievelijk het Kazachse Tobol Kostanay en het Australische Western United, werden verlengd aangezien in die landen het seizoen nog afgewerkt wordt. Mühren, die vorig seizoen 26 keer scoorde voor Cambuur, sluit pas aan op 1 juli. Doelman Bostyn ontbrak door ziekte.

Hoewel hij officieel tot 30 juni gehuurd wordt van Besiktas, was er geen spoor van Cyle Larin. Essevee zal de aankoopoptie in het huurcontract van de Canadese spits naar alle waarschijnlijkheid niet lichten, waardoor de kans miniem is dat Larin nog te zien zal zijn in het shirt van Essevee.

De abonnementenverkoop loopt vlot bij Zulte Waregem. De kaap van de 1.000 verkochte abonnementen is ondertussen al een tijdje overschreden en Essevee verkocht tot nu toe 30 procent meer abonnementen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Volgens de club is de stijging te danken aan de onlineverkoop. “We willen meer dan ooit de digitale weg inslaan en het onze fans zo eenvoudig mogelijk maken om hun abonnement te verlengen”, klinkt het.

David op de afspraak bij Gent

Ook voor de spelers van AA Gent zit de vakantie erop. Tot en met morgen staan er medische en fysieke proeven geprogrammeerd in het Gentse UZ en op het oefencomplex in Oostakker. Onder anderen aanvoerder Vadis Odjidja en Jonathan David (foto) – grof wild op de transfermarkt – tekenden present voor hun looptest. Vanaf donderdag blaast Jess Thorup verzamelen in Oostakker voor de eerste veldtraining van deze voorbereiding. Momenteel kan de Deense coach met Jordan Botaka, Davy Roef en youngster Mathéo Parmentier alvast drie nieuwkomers verwelkomen.

AA Gent maakt werk van de verdere professionalisering van zijn jeugdwerking. Het Buffalo Talent Center zoekt daarom een loopcoördinatietrainer/speedcoach, die de jeugdspelers (U10 tot U14) en de high potentials kan begeleiden. Deze coach zal intensief samenwerken met de andere fysiektrainers en de verantwoordelijke van de ­fysieke cel. Kandidaturen kunnen verstuurd worden naar Dennis Moerman, verantwoordelijke fysieke cel. (ssg)

Mboyo sluit weer aan op training

Ilombe Mboyo deed ­vorige week al zijn medische testen mee bij KV Kortrijk, maar bleef door een kleine blessure nog aan de kant voor de veldtrainingen. Gisteren voelde hij opnieuw de bal, want hij deed een deel van de oefensessie mee. Nu wordt het stelselmatig verder opbouwen, zodat Mboyo volledig fit aan het nieuwe voetbalseizoen kan beginnen.

Daarmee ontbreekt enkel Faîz Selemani (lies) nog op het appel. Hij sluit normaliter donderdag opnieuw aan. (gco)

Al 1.000 abonnementen de deur uit

Nog voor het begin van de voorbereiding werden er al zo’n 1.000 abonnementen verkocht bij KV Oostende. De eerste vijftig abonnees krijgen hun abonnement persoonlijk thuis bezorgd door een speler. Nog 500 andere abonnees mochten een prijs afhalen op de club.

Maandag startte KV Oostende met medische en fysieke tests bij de huidige elf spelers. Kvasina vertoeft nog in Oostenrijk en sluit later aan. Woensdag wordt er een eerste keer getraind. (jve)

Documentairemakers achter de schermen

Geen fandagen dit jaar, maar Cercle Brugge wil dat creatief oplossen. Sinds vorige week draait een team van productiehuis Watertower beelden achter de schermen voor een zesdelige documentaire. Het idee werd geopperd door voorzitter Vincent Goemaere, die zo een vervolgstuk wil breien aan de succesvolle ‘Never Give up’-campagne. (kv)

Vanaf vandaag ook fysieke verkoop

Deze namiddag om 14 uur start OHL met zijn fysieke abonnementenverkoop aan Den Dreef. Supporters kunnen hun abo voor komend seizoen aan 1B-tarief kopen, dus als OHL uiteindelijk in 1A belandt, doen ze een interessante zaak. Fans wordt gevraagd om een afspraak te maken, om wachtrijen te vermijden. De onlineverkoop loopt al sinds begin juni. Ook de businessabonnementen gaan sinds deze week aan 1B-tarief de deur uit. (mah)

Joachim Imbrechts (18) tekende een nieuw contract bij Charleroi voor 1 seizoen met optie op 1 extra.