Genk heeft Cyriel Dessers beet: topschutter van de Eredivisie tekent voor vier jaar

Cyriel Dessers (25) loopt volgend seizoen in de spits bij Racing Genk. De Limburgers nemen de topschutter uit de Eredivisie over van Heracles. Dessers zet zijn handtekening onder een contract van vier seizoenen bij Genk.

Al tijdens de wintermercato was er heel wat belangstelling voor de trefzekere spits. Ook RC Genk informeerde – in zijn zoektocht naar een opvolger van Ally Samatta – toen naar Cyriel Dessers (25), maar het werd – net als het Italiaanse SPAL en het Spaanse Celta de Vigo – afgeschrikt door de forse vraagprijs van vijf miljoen euro.

Genk hernieuwe zijn interesse de voorbije weken en deed eind mei een tweede bod op Dessers. De sterke spits stond hoog op het verlanglijstje om de concurrentie aan te gaan met Paul Onuachu of – in bepaalde wedstrijden – diens spitsbroeder te worden. Nu is er dus een akkoord tussen alle partijen voor een contract van vier seizoenen.

Foto: Photo News

Lokale jongen

De 25-jarige spits werd vorig seizoen gedeeld topschutter in Nederland. Hij sloot het stopgezette seizoen immers af met 15 treffers, evenveel als Feyenoorder Steven Berghuis, die in de laatste weken van de competitie nog een stevige inhaalbeweging maakte. De Nederlandse international scoorde immers in zijn laatste vier duels voor de Rotterdamse club nog vier keer, al is de winger wel in het nadeel dat Feyenoord slechts 25 wedstrijden afwerkte, tegenover 26 voor Heracles en Dessers. De zoon van een Nigeriaanse moeder dwong zo voor het eerst een selectie voor de Nigeriaanse nationale ploeg af.

Dessers groeide trouwens op in Vechmaal, een gehucht in Heers, en was als kind en jonge tiener fervent supporter van RC Genk. Dessers werd zelfs een aantal keren gescout, maar uiteindelijk nooit aan boord gehaald. Hij begon te voetballen bij FC De Zwaluw Vechmaal en doorliep, op één jaar bij de U15 van STVV na, alle jeugdreeksen van SK Tongeren. Daar plukte OH Leuven hem op zijn zestiende weg.