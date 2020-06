Transfer van Thomas Meunier lijkt in kannen en kruiken: “Contract voor vier jaar bij Borussia Dortmund”

Volgens het Duitse Bild is de transfer van Thomas Meunier (28) naar Borussia Dortmund rond. De Rode Duivel zou tekenen tot 2024.

Meunier weigerde onlangs een contractverlenging van twee maanden bij PSG en paste dus voor een zomer Champions League spelen met de Franse kampioen. De rechtsback was einde contract bij de topclub die hem in de zomer van 2016 voor 6 miljoen euro wegplukte bij Club Brugge en kon dus al in januari onderhandelen met andere clubs. Ook Tottenham toonde interesse en volgens de Franse sportkrant L’Équipe belde manager José Mourinho in april nog met de Rode Duivel.

Maar Meunier lijkt nu dus als vrije speler richting Bundesliga te vertrekken, voor vier seizoenen. Bij Dortmund zal hij landgenoten en collega-Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard terugvinden. Meunier en Witsel zijn goede vrienden, al van in de tijd dat ze samen in de jeugd van Standard speelden. Ironisch genoeg was Dortmund wel het team dat begin maart door PSG werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

Als de overstap wordt bevestigd, wordt Meunier de tiende Belg in Duitse loondienst. De Bundesliga bevestigt daarmee zijn status als de nieuwe aantrekkingspool voor de Rode Duivels. In de Premier League zijn nog twaalf Belgen actief, maar Michy Batshuayi en Jan Vertonghen zouden Engeland deze zomer kunnen verlaten.