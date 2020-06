Code geel wegens hitte in bijna heel het land voor rest van de week

In bijna heel Vlaanderen is deze week code geel van kracht. Dat meldt het KMI. De temperaturen in het centrum van het land schommelen de komende dagen boven de 25 en zelfs rond de 30 graden. Alleen aan de kust zal het kwik niet zo hoog stijgen.

Het wordt erg warm de komende dagen. Vanaf woensdag stuurt een hogedrukgebied warme en stabiele continentale lucht naar ons land. Daardoor wordt het erg zonnig en liggen de maxima tussen 23 en 26 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 26 en 30 graden elders in het land. Ook donderdag blijft het zonnig en droog, maar kunnen er lokaal wel wat stapelwolken voorkomen. De maxima gaan van 24 tot 27 graden in de Ardennen en 27 tot 31 in de rest van het land. En ook vrijdag is het erg warm. De maxima liggen dan tussen de 26 en 28 graden in de Ardennen en aan de zee. Elders in het land stijgt het kwik tot tussen de 30 en de 32 graden.

Daardoor kondigt het KMI code geel voor de hitte af. Die code geel geldt voor heel Vlaanderen, met uitzondering van de kust, van dinsdag tot vrijdag. Code geel betekent dat er bij “dergelijke temperatuurwaarden maatregelen kunnen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven.”

Ook in andere delen van Europa werd er code geel afgekondigd. In grote delen van Spanje stijgt het kwik tot ver boven de 30 graden en op enkele plekken zelfs tot boven de 40 graden. En ook in delen van Portugal geldt code geel.