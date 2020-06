Belgische professor (61) geschorst na veroordeling voor bezit kinderpornografie in Frankrijk

De voormalige pastoor en professor in theologie aan de Universiteit van Oxford Jan Joosten is veroordeeld voor het bezitten van beelden van kindermisbruik. De 61-jarige Belg zou de voorbije jaren zo’n 28.000 foto’s en video’s gedownload hebben.

Joosten woont momenteel in Frankrijk, in de regio Bas-Rhin, maar is sinds 2014 hoogleraar Hebreeuws aan de universiteit in Oxford en aangesloten bij de Christ Church College. Hij wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande bijbelgeleerden van zijn generatie. Tot voor kort was hij ook hoofdredacteur van Vetus Testamentum, een gerenommeerd tijdschrift over oudtestamentische studies.

Maandagavond werd de man geschorst door de faculteit van de universiteit en de Christ Church nadat bekendraakte dat hij is veroordeeld voor het bezit van kindermisbruik. Uit politieonderzoek blijkt dat Joosten de afgelopen zes jaar zo’n 27.000 afbeeldingen en 1.000 video’s van kinderporno heeft gedownload. De rechtbank in Saverne legde hem een jaar celstraf op en hij werd ook in het register van zedendelinquenten geplaatst.

De voormalige pastoor en vader van vier, afkomstig uit België, gaf de feiten toe, maar is niet meteen gevangengezet. De rechter legde hem een driejarig programma van behandeling op. Joosten vertelde de rechter dat hij opgelucht was dat hij werd veroordeeld en had het over een verslaving als “een geheime tuin, in tegenspraak met zichzelf”. Ook zijn familie is op de hoogte en zou niet willen dat de man opgesloten wordt aangezien er weinig risico is op recidive en hij al vrijwillig psychiatrische hulp had ingeroepen. Volgens AFP moest Joosten nog beslissen of hij vrijdag in beroep gaat.

“We kunnen bevestigen dat professor Jan Joosten in Frankrijk, na de veroordeling voor het bezit van afbeeldingen van kinderpornografie, door de Faculteit der Oosterse Studies en de Christ Church is geschorst in afwachting van verdere actie”, luidt het in een verklaring van de Universiteit van Oxford. “We hebben alle medewerkers en studenten geïnformeerd die contact met hem hadden en hebben hen de contactgegevens van ondersteunende diensten van de universiteit gegeven.”