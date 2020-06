Animal Rights brengt harde undercoverbeelden Torhouts slachthuis naar buiten: “Eisen sluiting”

Torhout - Animal Rights heeft undercoverbeelden naar buiten gebracht die in 2019 gemaakt zijn in het slachthuis van Torhout. De dierenrechtenorganisatie klaagt daarmee de wantoestanden aan en eist een sluiting van het slachthuis.

Eerder klaagde Animal Rights al slachthuizen in Tielt, Izegem en Hasselt aan. De overheid beloofde maatregelen te treffen, maar die kwamen er niet. “We vragen de overheid hoe het mogelijk is dat na alle ophef over onze eerdere undercoverbeelden, deze misstanden nog steeds voortduren,” aldus campagnecoördinator Els van Campenhout. “Deelt de overheid onze overtuiging dat de ‘productie’ van vlees eenvoudigweg onmogelijk is zonder grove dierenmishandeling?”

Samen met GAIA dient de dierenrechtenorganisatie een klacht in tegen het slachthuis van Torhout en eist de sluiting. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Het is onze plicht om net zoals tegen de verschrikkingen in het slachthuis van Tielt nu een strafklacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen het varkensslachthuis van Torhout. Blijkbaar was het schandaal van Tielt als wake up-call nog niet genoeg. Wij roepen de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op om onmiddellijk op te treden.”