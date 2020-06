Meer dan 1.500 vragen van wzc-directeurs en zorgpersoneel over richtlijnen

De speciale lijn van de Woonzorglijn voor directie en personeel van de zorg kreeg tot 17 mei 1.536 oproepen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers van minister van Welzijn Wouter Beke in antwoord op een parlementaire vraag. Om tijdens de coronacrisis alle vragen, opmerkingen en klachten te kunnen beantwoorden, werd de Woonzorglijn tijdens de coronacrisis opgesplitst in een lijn voor burgers en een lijn voor directeurs en personeelsleden in de zorg.

De Woonzorglijn geeft informatie en advies, en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen - woon-zorgcentrum, assistentiewoning, centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.

Tussen 1 januari 2020 en 18 mei 2020 werden er bij de Woonzorglijn 654 individuele tickets van burgers aangemaakt (tegen 1.179 tickets voor heel 2019). Opvallend is wel dat 401 tickets binnenkwamen tussen 11 maart (het begin van de lockdown) en 18 mei. Waar vorig jaar wekelijks gemiddeld 23 tickets werden aangemaakt, liep dit aantal tijdens de coronaperiode op tot 40 per week, berekende Schryvers.

LEES OOK. Wouter Beke: “Ik heb aan ontslag gedacht”

50 van deze 401 oproepen tijdens de coronacrisis waren klachten, voornamelijk over de coronamaatregelen. Concreet handelden de klachten vooral over testing, isolatie van bewoners en het toelaten van bezoek. Om de Woonzorglijn bereikbaar te houden voor de burger, werd tijdens de coronacrisis een speciale bijkomende lijn opgericht om directeurs en personeelsleden te woord te staan over vragen aangaande de richtlijnen rond Covid-19.

Die opsplitsing was een goede beslissing, stelt Katrien Schryvers op basis van de cijfers die ze kreeg van minister Wouter Beke. Op tien weken tijd (van 12 maart tot en met 17 mei) kwamen bij deze lijn maar liefst 1.536 oproepen binnen. De grootste piek lag eind april. In de week van 20 tot 26 april werden maar liefst 206 oproepen geregistreerd. Vooral op dagen nadat er nieuwe maatregelen werden genomen, kreeg de coronalijn veel oproepen.