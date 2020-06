Ontslagen bij 3 op 10 eventorganisaties, nog grotere ontslaggolf dreigt

De voorbije drie maanden hebben drie op de tien organisaties in de eventsector personeel moeten laten vertrekken. Dat blijkt uit een nationale sectorbevraging van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG). Zes op de tien organisaties verwachten bovendien dat ze (ook) in de komende drie maanden mensen zullen moeten ontslaan.

Volgens de sector zijn de ontslagen het gevolg van de vele geannuleerde en uitgestelde evenementen sinds de start van de coronacrisis. Bovendien heerst er nog veel onzekerheid over wat de komende maanden en zelfs in 2021 wél mogelijk zal zijn.

“Voor een derde van de organisaties zijn nu al alle geplande events geannuleerd tot het einde van het jaar”, zegt onderzoeker Joris Verhulst op basis van de bevraging. “Zes op de tien organisaties denkt dat meer dan de helft tot alle events geannuleerd of uitgesteld zullen worden in 2020. Voor de meeste organisaties blijkt 2020 een verloren jaar.”

Over alle organisatoren heen is de verwachting dat het tot een omzetverlies van 68 procent zal komen in vergelijking met 2019. Bij een vorige bevraging in maart had de sector het nog over een verwacht omzetverlies van 52 procent. Bij de toeleveranciers zijn de verwachtingen trouwens gelijkaardig. Organisatoren en toeleveranciers samen zouden meer dan 6 miljard euro verliezen.

Ondanks die verwachtingen blijkt er echter ook plaats voor hoop. “Meer organisatoren en toeleveranciers dan in maart vertrouwen erop dat hun organisatie voldoende reserves heeft om de crisis te overleven”, zegt Christine Merckx, hoofd van het expertisecentrum Publieke Impact. “De sector maakt goed gebruik van de steunmaatregelen van de overheid en die blijken dus te helpen.” Ook het voorzichtige perspectief op een relance zou een rol spelen.