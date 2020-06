Noord-Korea plaatst opnieuw gigantische luidsprekers aan grens met Zuid-Korea

De spanningen tussen Noord- en Zuid Korea lopen de laatste tijd weer hoog op. Vorige week bliezen de Noord-Koreanen het verbindingskantoor tussen de twee op. En nu heeft Noord-Korea opnieuw enorme luidsprekers aan de grens met het zuiden gezet.

De Noord-Koreanen hebben gigantische luidsprekers neergezet in de buurt van de gedemilitariseerde zone. Die stonden er eerder ook al, maar werden in 2018 verwijderd nadat de twee een akkoord hadden ondertekend om “alle vijandige handelingen” stop te zetten. De luidsprekers dienen om propaganda te verspreiden.

“We overwegen ook om onze eigen luidsprekers opnieuw te installeren”, zei een Zuid-Koreaanse militaire bron dinsdag. “Het Noorden is nog niet begonnen met uitzenden, maar we maken ons klaar om op elk moment er tegen in te gaan.”

Noord-Korea heeft ondertussen ook al miljoenen pamfletten klaar om over Zuid-Korea te droppen. Die zouden als reactie dienen voor de ballonnen met pamfletten die het Zuiden afgelopen maand richting het Noorden dropte. “De voorbereidingen op de grootste verdeling van pamfletten tegen de vijand zijn bijna afgerond”, meldt het staatsagentschap KCNA. Er zouden niet minder dan 12 miljoen pamfletten klaar zijn “die de woede en haat van het volk weerspiegelen. Meer dan 3.000 ballonnen van diverse soorten die in staat zijn pamfletten tot ver boven Zuid-Korea te vervoeren zijn klaar”, aldus nog het agentschap. “Het tijdstip van de straf komt dichterbij.”