Rijkste vrouw ter wereld komt ‘miljardairs top tien’ binnen

Françoise Bettencourt Meyers, grootaandeelhouder bij de Franse consumentenreus L’Oreal, is de top tien van meest vermogende mensen binnengetreden.

Bettencourt Meyers heeft in totaal een vermogen van $62 miljard opgebouwd, dat blijkt uit de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg. Met dank aan de goede beursprestaties van L’Oreal heeft zij er dit jaar tot nu toe al $3 miljard bij gekregen. Bettencourt Meyers is voorzitter van de holding die het familiebelang beheert. Zij heeft haar vermogen in 2017 verkregen na het overlijden van Liliane Bettencourt, oprichtster van L’Oreal.

De top tien heeft ze dus gehaald. De top drie zal moeilijk worden, want daar staat nu Jeff Bezos met 160 miljard dollar als nummer één. Op de tweede plek staat Microsoft-oprichter Bill Gates (meer dan 100 miljard dollar) en de derde positie is ingenomen door Mark Zuckerberg van Facebook (90 miljard dollar).

De op één na rijkste vrouw is Alice Walton, de dochter van Sam Walton. Hij is de oprichter van de Amerikaanse supermarktketen Walmart. Zij heeft een vermogen van 53,1 miljard dollar.

De ex-vrouw van Jeff Bezos doet het ook niet slecht en volgt Walton op de voet met 53 miljard dollar.