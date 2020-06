Banken waarschuwen voor telefoonfraude

Bankenkoepel Febelfin waarschuwt dinsdag voor een nieuwe vorm van oplichting, waarbij fraudeurs zich telefonisch voordoen als bankbediende.

Het gaat om een nieuwe vorm van phishing. De oplichters gaan bankklanten opbellen en zich voordoen als bankbediende. Ze melden dat de bank veiligheidsproblemen heeft en vragen aan de klant om daarom geld over te schrijven naar een zogenaamde veilige rekening. Of ze vragen de persoonlijke bankcodes van de klant en plunderen zo de rekening van hun slachtoffer.

Een bank gaat nooit bankcodes van klanten over de telefoon vragen, of klanten opbellen met de vraag geld over te schrijven, zo waarschuwt Febelfin. “Wie een dergelijke vraag krijgt, moet beseffen dat dit fake is en dat hij/zij dus opgelicht wordt”, aldus de bankenkoepel.