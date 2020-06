Guardiola is bezorgd over blessure Agüero: “Ziet er niet goed uit”

Manchester Cityspits Sergio Agüero moest maandagavond nog voor de rust naar de kant in het duel tegen Burnley (5-0). Pep Guardiola uitte na afloop zijn bezorgdheid. “Het ziet er niet goed uit. Het is iets in de knie. We zullen dinsdag zien wat er scheelt”, zei de Spanjaard. “Hij voelde iets in de knie. Daar sukkelde hij vorige maand al mee. De dokter vertelde dat we morgen meer zullen weten, maar het ziet er niet goed uit op dit moment.”

Agüero scoorde dit seizoen al zestien keer in 24 Premier Leagueduels. In totaal staat de teller van de Argentijn op 23 treffers in 32 matchen. Manchester City volgt in de competitie als tweede op twintig punten van leider Liverpool. Er zijn nog acht speeldagen te gaan. De Cityzens doen ook nog mee in de Champions League. Begin augustus spelen ze hun return van de achtste finale tegen Real Madrid. De heenmatch eindigde op een 1-2 zege in Spanje.