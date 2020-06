Eerste beelden van wolvenwelpen in ons land: “Vier kleine boefjes!”

Ruim een maand geleden raakte bekend dat de welpjes van wolven Noëlla en August geboren zijn. Nu deelt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de eerste beelden van de kroost. “Vier kleine boefjes”, klinkt het op Twitter.

Eind april kwam de mededeling dat er in ons land opnieuw wilde welpjes zouden zijn, dankzij wolvenkoppel Noëlla en August. Op 10 mei was het zover. “Waar en wanneer ze gezien zijn, of met hoeveel, het zijn allemaal dingen waarover we niets gaan zeggen”, klonk het bij Natuur en Bos. Er werden ook geen beelden van de welpjes gedeeld.

Nu licht minister Zuhal Demir toch een tipje van de sluier. “Na meer dan 150 jaar verwelkomen we deze vier (!) kleine boefjes: de Bosland Daltons”, schrijft ze op Twitter. “Welkom terug in Vlaanderen!”

Hubertus Vereniging Vlaanderen hoopt de jachtverbod nu snel opgeheven wordt

“Dat August en Noëlla voor een viertal nakomelingen hebben gezorgd, dat zat eraan te komen”, zegt Maarten Goethals, woordvoerder van de jagersorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Wat wij jagers ons afvragen is wat dit zal betekenen als die welpen een maand of tien oud zijn en uit het nest gestoten worden. Gaan ze dan hier blijven, of trekken ze naar een buurland? We vragen ons ook af wat de impact op het lokale wildbestand zal zijn.”

Wie denkt een wolf opgemerkt te hebben, kan dat altijd melden op www.welkomwolf.be.

