Gemiddeld 89 nieuwe besmettingen per dag in ons land

Gemiddeld worden er in ons land 89 nieuwe besmettingen geteld per dag. Dat meldt Sciensano. Zij starten vandaag met een andere vorm van rapportering waarbij ze focussen op de trends van de afgelopen dagen in plaats van de concrete dagcijfers.

Nieuwe besmettingen

In de periode 13/06 tot 19/06 werden er per dag in ons land gemiddeld 89 nieuwe besmettingen van het coronavirus geteld. Dat is een daling in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. In de periode 6/06 tot 12/06 zaten we nog aan een gemiddelde van 107 nieuwe besmettingen per dag. Dat is een daling van 17 procent.

In die zeven dagen (13/06/-19/06) werden er 621 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Van die 621 werden er 397 (64%) gemeld in Vlaanderen, 145 (23%) in Wallonië, en 79 (13%) in Brussel.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat naar beneden. Van 13/06 tot 19/06 kwamen er per dag gemiddeld 18 ziekenhuisopnames bij. De week daarvoor waren dat er nog 20. Dat is een daling van 11 procent.

Tussen 16 juni en 22 juni werden er door het labo 123 bevestigde gevallen in het ziekenhuis opgenomen. 217 verlieten ook het ziekenhuis in diezelfde periode. 15 van de opgenomen patiënten kwamen uit een woon-zorgcentrum of andere instelling voor langdurige zorg.

Op 22 juni lagen er nog 293 mensen in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 42 op de dienst intensieve zorgen. 20 Daarvan hebben ademhalingsondersteuning nodig.

Overlijdens

En het aantal overlijdens daalt ook sterk. Tussen 13 en 19 juni stierven er gemiddeld 5 mensen per dag aan het coronavirus. De week daarvoor waren dat er nog 10.

In totaal staat de teller van het aantal besmettingen in ons land op dit moment op 60.810.