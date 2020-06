Gedaan met de schommelende besmettingscijfers: Sciensano verandert manier van coronarapportage

Gedaan met de schommelende besmettingscijfers. Sciensano legt de focus vanaf nu niet meer op de dagcijfers, maar op de evolutie van trends. Een goede zaak, zegt biostatisticus Niel Hens (UHasselt). “Al blijven die dagcijfers voor de overheid wel een belangrijk signaal.”

De ene dag meer dan honderd, de andere dag minder dan 70 en dan plots weer meer dan 120. In de dagcijfers van Sciensano leek het soms of de dalende trend van de epidemie toch weer aan het keren is. De nieuwe rapportage brengt daar verandering in. “We geven voortaan elke keer het gemiddeld aantal besmettingen van de voorbije zeven dagen”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. “De voorbije zeven dagen waren er bijvoorbeeld gemiddeld 89 besmettingen per dag. De zeven dagen voordien was het 107. Er is dus sprake van een daling. Soms heb je veel variatie van de ene dag op de andere, die niet relevant is voor de trend op langere termijn.”

Gedaan met het weekendeffect

De focus op zevendaagse daggemiddeldes is een goede zaak, zegt biostatisticus Niel Hens. “Nu het aantal besmettingen laag is, fluctueert dat al eens sterker. Dat kan voor de publieke perceptie verwarrend zijn”, zegt hij. “De daling gaat heel traag. Een trend zegt meer over de vraag of het nu stabiel blijft of verder daalt. Het vlakt ook het typische weekendeffect op de cijfers uit.” Voor overheden is het wel belangrijk om de absolute dagcijfers ook te bekijken. “Men moet dat doen om waakzaam te blijven”, zegt Hens.

De dagcijfers blijven beschikbaar in de nieuwe online tool van Sciensano, het zogeheten Covid-19 dashboard. Al zullen die ook anders zijn dan voordien. “Vroeger rapporteerden we de cijfers die we de voorbije 24 uur binnenkregen”, zegt Steven Van Gucht. “Maar soms ging het dan om de resultaten van stalen die al twee of drie dagen voordien waren afgenomen. Nu gaan we die meteen op de juiste plek van de curve zetten volgens dag van staalname. Het kan dus nog zijn dat de cijfers van vandaag morgen of overmorgen nog toenemen.” Ook de cijfers van de ziekenhuisopnames en -ontslagen zijn daar te raadplegen, net als het aantal overlijdens volgens de datum van overlijden. “Die online tool toont ook de situatie per gemeente. Dat is belangrijk zodat lokale overheden snel kunnen ingrijpen.”