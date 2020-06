Tot 20 maanden cel voor drie politie-inspecteurs uit ‘bende van Mega Toby en Sproetje’

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie inspecteurs van de Antwerpse politie, die op straat ‘de bende van Toby en Sproetje’ werd genoemd, veroordeeld tot een effectieve celstraf wegens diefstal met geweld ten aanzien van mensen zonder papieren. Drie agenten die werden vervolgd, zijn vrijgesproken.

De zes inspecteurs uit de zone City in Antwerpen werden in het voorjaar van 2016 door hun eigen collega’s opgepakt na maandenlang onderzoek door de dienst Intern Toezicht. De aanleiding vormde een klacht over een illegale huiszoeking op 8 juni 2015 in een woning aan de Huybrechtsstraat in Antwerpen.

Vier van de inspecteurs waren er toen zonder huiszoekingsbevel binnengevallen. Ze zouden 1.170 euro van de bewoners, veelal mensen zonder geldig verblijfsstatuut, hebben gestolen. Ze richtten ook vernielingen aan in de woning. Om identificatie te bemoeilijken, verwijderden de inspecteurs hun naamplaatjes, maar via het track-and-tracesysteem in de combi’s kon achterhaald worden wie bij de actie ter plaatse was geweest.

Tijdens het onderzoek kwamen er nog meer feiten aan het licht die zich in de periode 2015 - 2016 hadden afgespeeld. Zo zouden de agenten meermaals illegalen hebben opgepakt om ze op afgelegen plaatsen met geweld van hun geld te beroven. Soms ging het om amper 2 euro, maar er is ook sprake van bedragen tot 2.700 euro. Het totale nadeel zou 7.132 euro en zeven gsm’s bedragen.

De rechtbank veroordeelt Tom D. tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft effectief, en een boete van 3.000 euro. Besart B. en Nick C. worden beide veroordeeld tot 40 maanden celstraf, waarvan de helft effectief, en een boete van 4.500 euro. Volgens de rechtbank hebben de drie zich aan zeer ernstige feiten bezondigd en hebben ze hun machtspositie als politieman misbruikt. Stephane S., Jochen G. en Kenny V.B. werden over de hele lijn vrijgesproken.