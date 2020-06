Duits district gaat weer in lockdown na uitbraak van corona bij vleesbedrijf

Het openbare leven in het district Gütersloh wordt weer drastisch teruggeschroefd na de piek van coronagevallen in het vleesverwerkende bedrijf Tönnies, zo heeft minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen gezegd. Het is de eerste keer dat in Duitsland lockdownmaatregelen in een regio worden heringevoerd sinds het land de maatregelen begon te versoepelen.

Meer dan 1.500 werknemers van het vleesverwerkende bedrijf Tönnes in Nordrhein-Westfalen zijn besmet met het coronavirus. Slechts bij 24 mensen die niet in het bedrijf werken, werd het virus bevestigd. De corona-uitbraak in Gütersloh is tot dusver de grootste in Duitsland, zei Laschet. Daarom worden er opnieuw strenge maatregelen genomen. Dat om na te gaan hoe ver het virus zich al onder de lokale bevolking verspreid heeft. De nieuwe ‘lockdown’ geldt tot 30 juni en dan wordt de situatie opnieuw bekeken.

Het contact tussen mensen wordt opnieuw ingeperkt. Concreet betekent dat dat er opnieuw enkel contact mag plaatsvinden in familieverband zoals dat in maart ook het geval was.

Musea, theaterzalen, bioscopen en fitnesscentra moeten opnieuw sluiten. Hetzelfde geldt voor cafés en zwembaden. Concerten mogen ook niet meer georganiseerd worden.

De medewerkers van het vleesverwerkende bedrijf moeten ook allemaal in quarantaine. Er worden ook tolken ingezet om Poolse, Roemeense en Bulgaarse mensen in de buurt in te lichten. Driehonderd politieagenten worden naar het district gestuurd om op de naleving van de lockdown toe te zien.

Er is wel geen reisverbod uit de regio te vertrekken, maar de minister-president van Nordrhein-Westfalen vraagt bewoners wel om de regio niet te verlaten.