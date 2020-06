De ene tweede golf is de andere niet: wat maakt nu of een uitbraak een nieuwe coronagolf is of niet?

In Iran zou er een tweede golf aan de gang zijn, want daar hebben ze opnieuw meer dan 3.000 besmettingen per dag. In Zuid-Korea spreken ze er ook van, maar daar gaat het om amper 17 besmettingen per dag. En in Duitsland schiet het R-getal de hoogte in, maar noemen ze het geen tweede golf. Wat maakt nu of een uitbraak een nieuwe golf is of niet?