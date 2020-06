Ajax drukt geruchten over terugkeer Jan Vertonghen de kop in

Jan Vertonghen zal deze zomer niet terugkeren naar Ajax. Dat verklaarde Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij de Amsterdamse club, dinsdag op de clubwebsite van de Ajacieden. Vertonghen ondertekende maandag nog een nieuw contract bij Tottenham, zodat hij het door de coronacrisis verlate seizoen in Engeland kan afwerken. Nadien is de 33-jarige Rode Duivel een vrije speler.

Zijn naam werd in het geruchtencircuit vaak gekoppeld aan Italiaanse topploegen als Roma en Inter, maar ook een terugkeer naar Ajax - hij kreeg er zijn jeugdopleiding en speelde er tussen 2006 en 2012 220 wedstrijden voor het eerste elftal - leek lange tijd een mogelijkheid.

“Maar het zal er niet van komen”, gaf Overmars aan. “Ik heb wel even met zijn manager gesproken, maar we hebben uiteindelijk andere keuzes gemaakt. We hebben alle vertrouwen in Sven Botman en ook Lisandro Martinez kan centraal achterin spelen. En op linksback zie ik Jan niet meer spelen.”