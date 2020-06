Politie Brugge verbolgen over feestjes studenten Europacollege

Brugge - De politie van Brugge is maandagavond moeten tussenkomen tijdens een feestje in een studentenhuis aan het Biskajerplein. Daar kwamen meer dan honderd studenten samen en liep het volgens de politie danig uit de hand.

De studenten van het Europacollege hadden maandag gedaan met de examens. Ze vierden het einde maar maakten het daarbij wel erg bont. “Alle coronaregels werden met de voeten getreden. En de opgeroepen politie werd serieus uitgescholden”, aldus Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie.

De afscheidsfeestjes werden initieel met de toestemming van de rector van het Europacollege gehouden. De studenten mochten in de verschillende studentenhuizen een feestje houden. Maar de afspraak was dat bezoekers niet toegelaten waren. Maar in één studentenhuis op het Biskajerplein kwamen dus meer dan honderd studenten samen.

Zij verzamelden zich grotendeels op het binnenplein van het studentenhuis en lapten de coronaregels aan hun laars. Om 2 uur werd de politie een eerste keer opgetrommeld voor nachtlawaai. De studenten kregen een fikse waarschuwing, maar die bleek niet voldoende te zijn. Want een uur later kreeg de politie dezelfde oproep en moesten ze opnieuw ter plaatse gaan. “Onze collega’s werden stevig uitgescholden. En de buurt werd op stelten gezet”, aldus de politiewoordvoerster.

De Brugse korpschef is furieus over wat er zich maandagnacht afspeelde. “Het is verontrustend wanneer afgestudeerden van het Europacollege die ooit de top van de Europese politiek, administratie en diplomatie zullen bereiken zich op zo’n verwerpelijke en arrogante manier gedragen”, zegt hij. “We gaan voor de start van het volgende academiejaar een en ander uitpraten met de nieuwe rector van het Europacollege. Jonge Europeanen in Brugge zouden een verrijking moeten betekenen voor onze stad maar daar is al een tijdje steeds minder van te merken.”

De politie bekijkt hoe het feestje nog een gerechtelijk staartje zou kunnen krijgen.