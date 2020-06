Lufthansa bereikt nog geen akkoord met vakbonden

Lufthansa heeft nog geen akkoord bereikt met de vakbonden over een plan om de personeelskosten te drukken. De Duitse luchtvaartmaatschappij blijft proberen om tot overeenstemming te komen met de bonden voor de aandeelhoudersvergadering van komende donderdag.

Lufthansa lijdt zwaar verlies als gevolg van de coronacrisis. De Duitse overheid wil de luchtvaartreus redden met een steunpakket van bij elkaar 9 miljard euro. De Duitse regering is nog in onderhandeling met Lufthansa over de voorwaarden van de steun. Donderdag moeten de aandeelhouders stemmen over het reddingsplan, maar het is niet zeker dat het plan groen licht zal krijgen van voldoende investeerders.

De directie Lufthansa spreekt nog met de vakbond UFO voor cabinepersoneel en met pilotenbond VC, verduidelijkte een woordvoerster van het bedrijf. Vakbond Verdi wilde de onderhandelingen pas vanaf vrijdag voortzetten. De andere bonden en Lufthansa mikten op een akkoord over besparingen tegen maandag, maar dat is dus niet gelukt.

Ook bij dochtermaatschappij Brussels Airlines is er nog geen akkoord. De gesprekken zijn wel goed opgeschoten en een akkoord ligt binnen handbereik, viel gisteren te horen bij de bonden in België. De vakbonden moeten de plannen dan wel nog voorleggen aan het personeel. Bij de Belgische luchtvaartmaatschappij staan 1.000 banen op de helling. Het overblijvende personeel zou moeten inleveren.