Buitenlandse Zaken: “Check reisadvies regelmatig, repatriëring is de uitzondering”

Wie de komende dagen of weken naar het buitenland op vakantie gaat, krijgt de raad om het reisadvies van Buitenlandse Zaken “op zeer regelmatige basis te bekijken”. Dat heeft woordvoerder Karl Lagatie gezegd in het programma ‘De inspecteur’ op Radio 2. Repatriëringen zijn de allerlaatste stap in het crisisbeheer, klinkt het.

“We hebben het reizigers makkelijk gemaakt en werken nu met een soort verkeerslicht. Daardoor kan je in een oogopslag zien hoe het staat voor jouw bestemming. Groen licht betekent dat er geen extra voorwaarden zijn. Oranje betekent dat toeristen toegelaten zijn, maar dat er specifieke regels zijn zoals bijvoorbeeld 14 dagen quarantaine. Rood licht betekent dat je als toerist voorlopig niet welkom bent in dat land. Een advies is natuurlijk niet bindend, je kiest zelf welke risico’s je wilt nemen. Niet-noodzakelijke reizen buiten die 32 Europese landen blijven voorlopig wel verboden. Maar de kans is groot dat dat de komende weken gaat versoepelen”, aldus de woordvoerder.

Reizigers registreren zich ook best via Travellers Online. “Zo weten onze diensten waar en hoeveel landgenoten zich ergens bevinden. Zo kunnen we ook indien nodig zeer gericht en concreet met hen communiceren. In geval van een eventuele nieuwe corona-uitbraak zullen we dat kanaal ook zeker gebruiken.”

Als je deze zomer ergens vast komt te zitten, zal ons land je niet zomaar terughalen. “In de eerste plaats is het aan de reizigers zelf om een oplossing te vinden. Het is pas in zeer uitzonderlijke situaties, zoals dit voorjaar, dat Buitenlandse Zaken tussenkomt. Een repatriëring is altijd de allerlaatste stap in het crisisbeheer”, besluit Lagatie.