Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan wordt geactiveerd

Het KMI verwacht de volgende dagen warm weer. Woensdag stijgt het kwik in Ukkel tot 30 graden Celsius. Ook donderdag en vrijdag blijft het warm met maximumtemperaturen tot 30 à 31 graden Celsius. Die temperatuurindicatoren laten toe om het ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan te activeren. Dinsdag treedt de waarschuwingsfase in werking, zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) dinsdagmiddag.

De waarschuwingsfase moet er onder meer voor zorgen dat instellingen en organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen, gepaste maatregelen treffen. Het algemeen advies luidt: voldoende water drinken, jezelf en je huis koel houden.

Het nemen van maatregelen tegen warmte tijdens de corona-epidemie is niet altijd eenvoudig. “Een aantal maatregelen zijn mogelijk in strijd met de actuele coronamaatregelen of moeten met enige voorzichtigheid worden toegepast”, geeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan, dat op zijn website antwoorden formuleert op een reeks concrete vragen zoals: wat met ventileren en koelen of hoe zorgpersoneel beschermen tegen hittestress en warmtegerelateerde ziekten?

De combinatie van luchtvervuiling, hoge temperaturen en zonnig weer zullen de volgende dagen zorgen voor een toename van de ozonconcentraties. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden zal worden. Indien de volgende dagen overschrijdingen van de informatiedrempel voorspeld of gemeten worden, zal dat via aparte waarschuwingsberichten gecommuniceerd worden, aldus IRCEL.