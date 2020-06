Meesterinbreker krijgt vier jaar cel

De Haan - Een 64-jarige Brusselaar is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor dertien inbraken en vijf inbraakpogingen in De Haan. Bij gebrek aan bewijs werd hij voor één poging vrijgesproken. De afgelopen decennia heeft Yves B. vooral in Franstalig België een reputatie als meesterinbreker opgebouwd.

De Concessiewijk in De Haan werd eind 2018 en begin 2019 getroffen door een inbrakenplaag. De dader raakte steeds binnen door het cilinderslot af te breken of door gaatjes te boren. Op 22 maart 2019 werd Yves B. in verdachte omstandigheden opgepakt. De beklaagde had niet alleen inbrekersmateriaal, maar ook twee huissleutels, een cilinderslot en gestolen eten op zak. Bovendien droeg hij kleren die bij een woninginbraak buitgemaakt waren. Bij zijn ex-vriendin in Middelkerke werd ook een gestolen fles champagne aangetroffen.

Dankzij DNA-onderzoek en schoenzoolsporen kon B. in totaal aan dertien dergelijke inbraken en zes pogingen gelinkt worden. Sinds 2017 maakte hij in de villa’s vooral eten en drank buit. In de woningen richtte hij vaak ook schade aan, bijvoorbeeld door drank op het tapijt te gieten of door zilverwerk om te buigen. Procureur Charlotte Vonck merkte op dat de beklaagde sinds 1974 al negen veroordelingen opliep. In 2015 kreeg de meesterinbreker in Brussel nog twee jaar cel.

Yves B. weigerde elke medewerking aan het onderzoek en betwist de feiten. Zijn advocaat Mathieu Langerock pleitte dat zijn cliënt slechts over twee inbraken verhoord werd. De vordering van vier jaar cel werd tevergeefs als overdreven bestempeld, aangezien B. geen geweld gebruikte. “Het gaat momenteel trouwens echt niet goed met hem, hij heeft enkele weken geleden in de gevangenis een trombose gekregen”, aldus meester Langerock.